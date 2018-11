Dienstag, 27 November 2018 | 48.331

Andreas Voßkuhle und ... sein Jens Spahn

der CDU Gesundheitsminister fordert größeres Engagement ...

und mehr Reformbereitschaft ...



Deutschland (???) mache es sich zu einfach ...

nd zu bequem ...



'wir brauchen ein Signal ...

für Veränderungen und Reformen' ... sagt er ...



das ist natürlich praktisch unmöglich ...

wenn an den Hebeln des Stellwerks ...



ein Mann wie Andreas Voßkuhle sitzt ...

der nichts an sich heran ... geschweige denn vorbei läßt ...



und dazu dann noch eine RegierungsChefin ...

die konsequent vor dem Eingang zum Stellwerk ...



und sicherheitshalber noch drum herum ...

eine solide Mauer baut mit allem Drum und Dran ...



das kennt sie aus dem ff...

genauer gesagt der DDR ...

*



das Kommissionarristische Brexit Brexodus Rest Unions Europa ...

und ... das verfassungswidrige OpernSchauSpielShowBühnenTheater ...



Deutsche und ...

ihre Rest Unions Europäischen Nachbarn ...



das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Feminismus und Emanzipation ...

Gleichschaltung und Gleichstellung ... Me-too und Du aber auch ...









