Andreas Voßkuhle und ... seine verfassungswidrigen Predigten

es gibt so genannte Geistliche ...

die kennen jedes Wort in der Bibel ...



haben aber keine Beziehung zum Glauben ...

geschweige denn zum Wissen oder gar Geist ...



entsprechend gibt es Richterliche ...

die kennen jedes Gesetz ...



haben aber keine Beziehung zum Recht ...

geschweige denn zur Gerechtigkeit oder gar zur Würde ...



*



inclusive Fensterreden ... pro-forma-Reden ... Sonntags-reden ...

und ab und zu ein Kamingespräch ... Talk am Küchenherd ... oder so ...



Europa und ... Kloo-ballistische Rest Unions Europa ...

Deutsche Bürger und Weltenbürger ...



das Po-litische Thema ...

Deutsche Luftfahrt Deutsch Raumfahrt ... Galaxie Kosmos Universum Weltall ...









