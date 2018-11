Dienstag, 20 November 2018 | 47.324

Andreas Voßkuhle und ... Angelas Appetit ...

die Frau Bundeskanzlerin Angela Merkel hat bekanntlich keine Ahnung von Politik

zumindest nicht von demokratischer Politik ...



aber einen guten Appetit ... egal zu welcher Tageszeit ...

deshalb nimmt sie ... zum Beispiel ...



an einem Abendessen der ERT Vollversammlung teil ...

das ist gewissermaßen der Bundesverband der Deutschen Industrie europäisch ...



dem Bindeglied zum Weltverband der Industrie ...

der World Association of Industrials ...



kurz WAI ...

bekannt auch unter dem Künstlernamen AI WAI WAI ...



die Kanzlerin wird wie immer den Mund vollnehmen ...

deshalb ja auch Vollversammlung ...



und sich über allgemeine Wirtschaft und Indtsrie betreffende Fragen ...

wie das so heißt ... austauschen ...



sowie über die Herausforderungen ... denen die europäischen Unternehmen ...

zumindest aus ihrer persönlichen Sicht so gegenüberstehen ...



denn wie gesagt eine politische Sicht auf die Dinge hat sie nicht ...

zumindest keine demokratische geschweige denn sonst verfassungsgemäße ...



das hat sie gemeinsam mit dem Bundesverfassungserichtspräsidenten ...

also Andreas Voßkuhle ...



der hat natürlich auch keine Ahnung von Politik ...

aber auch nicht vom Recht ... zumindest nicht dem verfassungsmäßigen Recht ...



und gemeinsam haben sie das auch mit dem Bundestagspräsidenten ...

also dem Wolfgang Schäuble ...



der hat auch keine Ahnung ... der will einfach nur leben ...

aber da hat er wenigstens Recht ...



*



