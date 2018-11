Montag, 19 November 2018 | 47.323

Andreas Voßkuhle und ... sein verfassungswidriger Film ...

im Film 'Das Boot' ... geht es nur um Eines ... es geht um Alles ...

aber eben nur im Film ...



wenn man merkt ...

da läuft der falsche Film ...



wenn man sieht wie gewissermaßen hinter der Leinwand ...

um nicht zu sagen hinter dem Licht ...



Mrkel / Schäuble / Voßkuhle in der Realität Politik machen ...

und das von einer so genannten Elite ...



aus Wirtschaft und Wissenschaft ... Kirche und Kultur ... etc ...

nicht nur hingenommen ...



sondern ausdrücklich auch noch für nützlich (!) gut (!!) und gar rechtens (!!!) erklärt

und selbst aktiv ausgenutzt und mit betrieben wird ...



dann merkt man ...

der politischen Führung und der sie tragenden Elite ...



ist eigentlich 'Alles' völlig egal ...

es geht nur um Eines ... nämlich Nichts ...



*



seine Film und andere Festspiele Lichtspiele Paragraphenspiele ...

von Cannes nach Karslruhe ...



Europa und ...

das Parliamentaristische Brexit Brexodus Rest Unions Europa ...



Deutsche und ... ihre österreichischen Nachbarn ...

mit ihrer Unions Europäischen Minister Rest Rats Präsidentschaft ...



das Po-litische Thema ...

Arbeit und Leben ... Recht und Würde ... System und Ordnung ... Ethik und Moral ...









