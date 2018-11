Sonntag, 18 November 2018 | 46.322

Andreas Voßkuhle und ... der Mann im Pfuhl der Diktatur ...

und zwei Männer am Pool der Kunst ...

auf einem Gemälde das jetzt für 90 Mio $ den Besitzer wechselte ...



da sieht man wieder ...

was Leute mit ihrem Geld machen ...



die nicht wissen wohin das Geld ...

das sie völlig ungeniert anderen mehr oder weniger rauben ...



ich stolpere grade über zwei Männer am Fluß ...

die nicht wissen woher das Geld ... nehmen wenn nicht stehlen ...



*



Deutschland und ... die verfassungsfeindlichen Predigten von Herrn Voßkuhle ...

und die verfassungswidrigen Aktivitäten der Evangelischen Pfarrerstochter ...



Europa und ...

das Klöö-ballistische Brexit Brexodus Rest Unions Europa ...



Deutsche Bürger und ...

Welt Bürger Cheese Burger Chicken Burger Ham Burger Kaffee Burger Schild Burger Eggs Burger ...



das Po-litische Thema ...

Deutsche Luftfahrt und Deutsche Raumfahrt ... Galaxie Kosmos Universum Weltall ...



*



als Physikerin weiß man ...

das Universum ist zwar endlich um nicht zu sagen irgend wie begrenzt ...



gewissermaßen in sich bzw innerlich ...

dehnt sich gleichwohl aber immer weiter aus ... also äußerlich ...



das erklärt ... ungefähr ...

den Schwachsinn von Frau Merkel ...



als Bundeskanzlerin und Staats-Chefin weiß sie genau ...

sie ist irgend wie am Ende ...



trotzdem geht es und macht sie gerade deshalb und erst recht ...

ebenso ungeniert wie ungehindert (!!!) irgend wie immer weiter ...









