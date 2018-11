Freitag, 16 November 2018 | 46.320

Andreas Voßkuhle und ... sein verfassungswidriger Lifestyle

wie sagt das Volk ? ... sein Leben lang sucht man den idealen Partner ...

aber in der Zwischenzeit muß man heiraten ... Kinder kriegen ... und so weiter ...



aber der Parner ist ja nicht der/die/das Einzige ... was gesucht wird ...

es wird ja auch noch sonst alles Mögliche gesucht ...



irgend jemand sucht zum Beispiel gerade die bestgeführten Unternehmen Deutschlands

andere suchen den Rechtsstaat ...



und einige haben ihn anscheinend sogar schon gefunden ...

und wollen ihn nun retten ...



wie sagt das Volk ? ...

man darf nicht Äpfel und Birnen verwechseln ...



und so ist das auch mit Theorie und Praxis ...

und oder eben mit Legislative und Exekutive ...



oder wie sagt das Volk ? ... was hülfe es dem menschen ...

wenn er die ganze Welt gewönne und nähme och Schaden an seiner Seele ...



das heißt ... diejenigen die den Rechtsstaat retten wollen ...

leben und denken in der Kategorie der Theorie ...



der Rechtsstaat ... wie er hierzulande in der Praxis betrieben wird ...

ist es weder wert noch ist er überhaupt tewchnisch zu retten ...



*



Europa und ...

das Zentral Bänkerische Brexit Brexodus Rest Unions Europa ...



Deutsche und ...

ihre islamistisch muslimistisch Mistmus Nachbarn ...



das Po-litische Thema ...

Gesundheit und Pflege ...



Krankheit und Heliung ...

Alzheimer und Intensivstation ...



Aids und acquired defiency syndromes ...

Krebs und naturgesetzliche Defizit Syndrome ...



Schul bzw Wissens Medizin ...

Wunder bzw Glaubens Medizin ...









