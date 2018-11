Montag, 12 November 2018 | 46.316

Andreas Voßkuhle und ... sein Jens Spahn ...

der Bundesminister will die Heilpraktiker verbieten ...

und dafür entsprechende Gesetze schaffen und oder ändern ...



damit der höchste Bundesrichter wieder sagen kann ...

was kümmert mich das Recht ...



ich wasche meine Hände in der Unschuld ... von wem auch immer ...

macht was Ihr wollte ... bzw leckt mich ... eins weiter ... am Arsch ...



daran sieht man wieder ...

wie krank die Leute sind ...



wenn etwas nicht paßt ... wird es einfach verboten ...

wenn die verfassungsmäßige Ordnung nicht paßt ... wird sie einfach beseitigt ...



es gibt kein Licht am Ende des Tunnels ...

gelegentlich dachte man schon ..



mit der Staatsregierung Angela Merkels ...

und der Rechtsprechung Andreas Voßkuhles ...



sei die Spitze der Idiotie erreicht ...

aber es kommt immer noch schlimmer ... niemandem geht ein Licht auf ...



*



Film und Kino ... Lichtspiele und Wasserspiele ...

Eis am Spiel und Spaß an der Freud ...



das Parlamentaristische Brexit Brexodus Rest Unions-Europa ...

kein Koch ... kein Kellner ... nicht mal Indians ... nur Idioten ...



Deutsche und ... ihre Österreichischen Nachbarn ...

mit ihrer Rest Unions-Europäischen Ministerrats-Präsidentschaft ...



das Po-litische Thema ...

Arbeit und Leben ... Recht und Würde ... Ethik und Moral ...









