Samstag, 10 November 2018

Andreas Voßkuhle und ... die Diktatur des juristischen Proletariats

'Die perverse Beziehung zwischen Donald Trump und den Medien' ...

lautet eine der Schlagzeilen in eben diesen anscheinend unfehlbaren Medien ...



was ist an dieser Beziehung nun eigentlich pervers ... ???

bzw was ist überhaupt ... wie soll ich sagen ... nicht 'normal' ... ???



wenn beispielsweise ein Arzt zu einem Patienten sagt ...

Sie haben Krebs ... oder so ...



dann hat das doch mit der Beziehung zwischen Arzt und Patient nichts zu tun ...

sondern das ist eine Situation um nicht zu sagen ein Event ...



bei dem der Arzt sich überlegen muß ...

was ist zu tun ... was kann er tun um dem Patienten zu helfen ...



und der Patient sich überlegen muß ...

was kann er tun um sich selbst zu helfen ...



was bekanntlich der beste Weg ist ...

damit Gott einem hilft ...



oder er fängt gleich an zu beten ...

Herr gib mir die Kraft Dinge zu ertragen die ich nicht ändern kann ...



jetzt könnte man wieder sagen ...

das ist so ... ist aber nicht das Problem ...



das Problem ist ...

daß die Medien nicht Krebs haben ... sondern Alzheimer ... oder so ...



