Andreas Voßkuhle ... und seine Diktatur ...

bzw es geht um die Aufarbeitung der Diktaturen ...

des National Sozialismus ... des DDR Sozialismus ... und Angela Merkels Sozialismus ...



nach dem Motto ... das müssen wir gemeinsam machen ...

also sozialistisch-kollektivistisch ...



von wegen Aufarbeitung ...

haha ... das ist natürlich eine Illusion ...



von ein paar Unverbesserlichen ...

die gerade in einer Diktatur natürlich irgend wie beschäftigt werden müssen ...



damit man sie unter Kontrolle hat ...

und vor allem auch so abhängig macht ... daß Heroin ein Klax dagegen ist ...



die Dritte Gewalt hat verhindert ...

daß aus der Weimarer Republik was halbwegs Vernünftiges wird ...



die Dritte Gewalt hat verhindert ...

daß das Dritte Reich verhindert wird ...



die Dritte Gewalt im allgemeinen ...

und Andreas Voßkuhle im besonderen ...



sind Teil der Diktatur Angela Merkels ...

schlimmer als der Islam als Teil Deutschlands ...



und haben daher gar kein Interesse daran ...

noch irgend was zu verhindern ...



außer daß sie eventuell ihre schönen Jobs verlieren ...

und das lebenslange Grundeinkommen ...



*



das Gerichtshöfische Unions-Europa ... und das verfassungs/rechts widrige Gesetzbuch ...

Deutsche und ... seine Transatlantischen Nachbarn ... T-TIP und C-TA et C-TERA ...



das Po-litische Thema ...

der Demographische Wandel und die Geburtenrate ...









