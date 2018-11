Dienstag, 06 November 2018 | 45.310

Andreas Voßkuhle und ... seine schauspielerischen Anwandlungen

es gibt nicht nur den Kliuma Wandel und den Demographischen Wandel ...

es gibt nicht nur Merkelschen Wandlungen sondern auch die Märkischen Wandlungen ...



da ist zum Beispiel das FFC ... das Film Festival Cottbus ...

das sich mit den aktuellen politischen Themen auseinandersetzt ...



und versucht ... Brücken zu bauen ...

um Dialog und Diskussion ... Zivilisation und Kultur zu ermöglichen ...



Antisemitismus und Rassismus ...

Fremdenfeindlichkeit und Hassismus ... etc ...



es stemmt sich damit vermeintlich ...

gegen die zunehmende Polarisierung des so genannten politischen Diskurses ...



unter dem angeblichen Einfluß ...

eines so genannten Populismus ...



wenn das denn so einfach wäre ...

Geschichtsbilder hinterfragen ... Neugier wecken auf andere Sichtweisen ... etc ...



der rbb hat mit all dem zwar nichts am Hut ...

überträgt aber immerhin live von der Eröffnung des 28. Festivals ... ab 22 Uhr 04 ...



*



das Kommissionarristische Unions-Europa und ...

politische Oper / Operette / Schauspiel / Lustspiel / Komödie / Heuchelei ...



nicht wirklich seriöse Vorstellung und besinnliches Theater ...

sondern nur theatralische Show und unseriöses Business ...



Deutsche und ...

ihre Unions-Europäischen Nachbarn ...



das Po-litische Thema ...

Frauen und Gleichberechtigung ... Feminismus und Emanzipation ...









