Montag, 05 November 2018 | 45.309

Andreas Voßkuhle und ... seine Wahlschlappen ...

allenthalben geht man jetzt in Klausus ... um die Wahlschlappen aufzuarbeiten ...

dabei hilft es gar nichts ... einfach in sich zu gehen ...



die Deutsche Bank sagt ... ausgerechnet die Deutsche Bank ...

'wer Großes vorhat braucht jemanden der ihm hilft ' ...



das größte Defizit des aktuellen politischen Geschehens ...

liegt im Bereich der Gerechtigkeit ...



verfassungsmäßig sollen solche Ungleichgewichte ...

durch Dritte Gewalt ausgeglichen und ausbalanciert werden ...



bekanntlich gibt einem eine Bank nur dann Geld ...

wenn man nachweisen kann daß man es egentlich nicht braucht ...



und genau so verhält sich auch der Bundesverfassungsgerichtspräsident ...



das heißt ...

er füllt seine Funktion in einer Art und Weise ...



die das Volk gar nicht braucht ...

geschweige denn ihm hilft ...



*



das Parlamentaristische Unions-Europa und ... die verfassungswidrigen Filme ...

Brüssel und Brexit ... Strasbourg und Wien ... Holocaust und Berlin ...



die Deutschen und die Österreicher ...

mit ihrer Brexodus Rest Unions-Europäischen Ministerrats-Präsidentschaft ...



das Po-Litische Thema ...

Arbeit und Leben ... Recht und Würde ...









