Sonntag, 04 November 2018 | 44.308

Andreas Voßkuhle und ... Gott ... weil Sonntag ist

der Höchste ... Gott sagt ... s. Offenbarung 21.6 ...

ich will dem Durstigen geben ... direkt von der Quelle ... und umsonst ...



entsprechend müßte der Höchste Richter im Lande sagen ...

ich will dem Volk Gerechtigkeit geben ...



direkt von der Verfassung ...

und natürlich auch umsonst ...



obwohl das alles bekannt und ohne weiteres möglich ist ...

denn die Quelle ist ja da ...



wird also ganz bewußt und absichtlich ... vorsätzlich und absichtsvoll ...

wider besseres Wissen und die objektiv bestehenden Möglichkeiten ...



das Volk systematisch verdummt und verwahrlost ...

verhungert und verurstet ...



gesitig ... seelisch ... körperlich ...

von Wohl des Volkes / Schaden wenden / Nutzen mehren ... ganz zu schweigen ...



*



Jens Spahn fordert eine Wahlzielmarke von 40 % ...

mein Gott ... weil Sonntag ist ...



daß der Mann soo krank ist ...

hätt' ich gar nicht gedacht ...



*



Predigten ohne Glauben ...

Rechtsprechung ohne Wissen ...



das Kloo-ballistische Unions-Europa ...

Deutsche Bürger ... Reichs Bürger ... Welt Bürger ... in der Burger World ...



Cheese Burger Chicken Burger Klassische Burger Vegetarische Burger Vegane Burger ...

Meat Burger ... Sandwich Burger ...



das Po-litische Thema ...

Deutsche Luftfahrt und Deutsche Raumfahrt ... Galaxie ... Kosmos ... Universum ... Weltall ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen