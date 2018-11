Samstag, 03 November 2018 | 44.307

Andreas Voßkuhle und ... seine Ausstellungen ohne Kunst

und dann auch noch die Nachfolge von Angela Merkel ...

mit der das Volk vom Regen in die Traufe kommt ...



ganz ohne den von Frau Merkel herbeigeführten Klimawandel ...

alles hat ein Ende ... nur Angela hat zwei ...



und zur Zeit drei mögliche Nachfolger ...

Annegret und Friedrich und Jens ...



was für eine Wahl ???

so ähnlich Pest Cholera Aids ...



ein Homosexueller ... mit dem die CDU wie die FDP mit Herrn Westerwelle ...

dann wohl endgültig unter die 5%-Hürde kommt ..



ein Eierkopf ... wie sagte einst Olli Kahn ... 'wir brauchen Eier' !!!

aber natürlich mit was drin und nicht nur Schale oder Hülle ...



und egal was Friedrich Merz im Kopf hat ...

er ist unfähig sich verfassungsmäßig befruchten zu lassen ...



und dann Annegret Kramp-Karrenbauer ...

die das Karren-bzw-ein-politisches-Haus-bauen längst aufgegeben hat ...



und gerade vor ihrer eigenen Politik warnt ...

denn das sei sozialer Sprengstoff statt sozialer Staat ...



*



das afrikanisch-nachbarschaftliche Unions-Europa ...

Marokko ... Algerien ... Tunesien ... Libyen ... Ägypten ...



Deutsche und ... ihre fern-östlichen Nachbarn ...

Kina und Korea ... Japan und Javanesien ...



das Po-litische Thema ...

Bildung und Erziehung ... Forschung und Lehre ... Vakuum und Leere ...



Politik heißt ...

eh nur Stroh im Kopf und dann auch nicht hirnverbrannt ...









