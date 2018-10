Dienstag, 30 Oktober 2018 | 44.303

Andreas Voßkuhle und ... sein verfassungswidriges Schauspiel ...

laut Verfassung sind wir ein demokratischer und sozialer Staat ...

der im Wesentlichen für das Politische Handeln zwei Zielvorgaben hat ...



Politik soll zu einem Gewinn führen ... Wohl des Volkes ... Schaden wenden ...

und Politik soll darüber hinaus den Nutzen des Volkes mehren ...



de facto ist es aber genau umgekehrt ...

die gewaltengeteilte Politische Führung verschlechtert ständig und konsequent ...



die Arbeits-und-Lebens-Bedingungen des Volkes ...

so daß an ein 'Nutzen mehren' gar nicht zu denken ist ...



und verbessert ebenso ständig wie konsequent ...

die Unternehmens-und-Gewinn-Interessen so genannter Investoren ...



Musterbeispiele sind unter anderem ...

die Bundesbahn und die Medizinische Versorgung ...



statt für Wirtschaft und Gesellschaft ein zuverlässiges Verkehrssystem zur Verfügung zu stellen

und für Mitarbeiter bzw den Arbeitsmarkt halbwegs sinnvolle Arbeitsplätze ...



werden gewinnbringende Strecken an Investoren vergeben ...

die dann den Gewinn abschöpfen ... den eigentlich die Bundesbahn bräuchte ...



zu Lasten von Mitarbeitern und Arbeitsmarkt ...

deren Interessen weiter verschlechtert und verwahrlost werden ...



und entsprechend steht auch bei der Medizinischen Versorgung ...

eben nicht die medzinische Versorgung der Bürger im Vordergrund ...



sondern die finanzielle Versorung der Investoren ...

die alle nur denkbaren Tricks und Strategien anwenden ...



um ihre Einnahmen zu erhöhen und die Ausgaben zu senken ...

so daß permanente Gewinne und deren Maximierung gesichert ist ...



*



das Kommissionarristische Brexit Brexodus Rest Unions-Europa ...

die Europäische Union ist ohne England ein Torso der nicht Hand und nicht Fuß hat ..



Deutsche und ...

ihre Rest Unions-Europäischen Nachbarn ...



das Po-litische Thema ...

Frauen und Gleichberechtigung ... e-Mannzipation und f-eMinismus ...









