Andreas Voßkuhle und ... die Bundestagsdebatte ...

daß das mit der Würde des Menschen ...

von denjenigen die die achten und schützen sollen ...



nicht so ernst bzw voll genommen wird ...

wissen wir schon ...



es gibt offensichtlich nur eins ...

was in dieser unserer Republik geachtet und geschützt wird ...



das ist die desaströse Geisteskrankheit und Umnachtung von Angela Merkel ...

soweit nicht deren kriminelle Intelligenz und Energie ...



es gibt eigentlich nur eine einzige Schlüsselfrage im Hinblick auf rechtliche Balance ...

warum verhalten sich so genannte Volljuristen wie Vollidioten par excellence ... ???









