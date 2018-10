Mittwoch, 24 Oktober 2018 | 43.297

Andreas Voßkuhle und ... sein verfassungswidriges Buch

der Bundesrat hat in seiner Sitzung am vergangenen Freitag ...

Daniel Günther zum neuen Präsidenten gewählt ...



das stand zwar schon fest ... daß der das wird ...

trotzdem wurde pro forma nochmal gewählt ...



das ist also ungefähr so wie bei der Bundeskanzlerin ...

es steht zwar fest daß die das wird ...



trotzdem wird pro forma nochmal gewählt ...

weil dieser Wahlvorgang bei uns irrtümlich als Denmokratie verstanden wird ...



in der so genannten Länderkammer ...

wird dann der bisherige Präsident Erster Stellvertreter ...



und der künftige Präsident ... der ja auch schon feststeht ...

Zweiter Stellvertreter ...



man stelle sich nur mal vor ...

so etwas Ähnliches würde auch für das Kanzleramt übernommen ...



zum Beispiel der Vorsitzende der zweitstärksten Partei wird Erster Stellvertreter ...

und der Vorsitzende der drittstärksten Partei wird zweiter Stellvertreter ... u.s.w. ...



das wäre doch mal ein echter Fortschritt in Sachen Demokratie ...

und zur Herstellung einer verfassungsmäßigen Ordnung ...



*



das Gerichtshöfische Unions-Europa ...

Deutsche und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ... T-TIP und C-TA et C-TERA ...



das Po-litische Thema ...

der dämliche demographische Wandel und die ratlose Geburtenrate ...









