Andreas Voßkuhle und ... sein verfassungswidriger Brexit ...

die Alternative harter Brexit oder weicher Brexit ...

ist wie die Wahl zwischen Pest und Cholera ...



oder von der einen Tasche ind die andere lügen ...

was soll der ganze Quatsch ... ?



Theresa Merkel und Angela May ... oder wie war das ...

werden da kaum auf enen gemeinsamen Nenner komen ...



theoretisch könnte die Queen noch ein Machtwort sprechen ...

oder wenigstens Herzogin Meghan ...



aber die Royals werden einen Deibel tun ... nachdem das nicht geklappt hat ...

mit dem demokratischen Königreich Europa unter britischer Krone



und kein deutscher Bundespräsident ist auf die Idee gekommen zu sagen ...

die Europäische Union ist ein Teil des Commenwealth ...



nicht mal der Papst hat was dazu gesagt ...

zu der Zusammenfügung von Großbritannien und Europa durch Gutt ...



also woher solls denn kommen ... ?

alles zurück auf Anfang ... Urknall ... Evolution ...



*



Rechte-macher wie ein Geschäfte-macher ...

Recht-sprecher ... aber immer haarscharf am Recht vorbei ...



das Parlamentaristische Unions-Europa ...

Deutsche und ... die Österreicihchen nachbarn mit ihrerUnions-Europäischen Ministerrats-Präsidentschaft ...



das Po-litische Thema ...

Arbeit und Leben ... Recht und Würde ... Widerstand und Abhilfe ... Wehrpflicht und Verteidigung ...









