Montag, 27 August 2018

Andreas Voßkuhle und ... der Papst ...

jetzt hat jemand verlangt ... der Papst solle zurücktreten ...

oder das Amt ganz abschaffen ...



und die ganze Katholische Kirche gleich mit ... wegen des Mißbrauchs ...

und weil das ja sonst nie aufhört ...



seltsamerweise verlangt niemand ...

Frau Merkel und Herr Voßkuhle sollten zurücktreten ...



wegen des Mißbrauchs ihrer Ämter ...

obwohl die Schäden doch viel höher und gravierender sind ...



wahrscheinlich sind sie so groß ...

daß sie als Schaden gar nicht mehr wahrgenommen werden ...



sondern als Normalzustand ...

den man so akzeptieren und für sich nutzen muß ...



oder so wie man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht ...

oder so wie Maria Furtwängler zur Me-Too-Debattte gesagt hat ...



'ich hab mir da nie Gedanken gemacht ...

ich dachte immer ... mit uns Frauen ist das halt so ...'









