Montag, 27 August 2018 | 35.239

Es gibt keine politische Führung ...

nirgends ... nicht en detail ... geschweige denn en gros ...

also für das was das Ganze dann nochmal mehr ist als die Summe seiner Teile ...



es heißt ... zum Beispiel ... 'mehr Frauen in die Politik' ...

was soll der Quatsch ???



ein Problem zu lösen ist in der Regel eine Frage der Qualität ...

nicht der Quantität ...



das Problem ist eben nicht ...

möglichst viele ... tendenziell alle (?) ... Frauen in die Politik ...



sondern wenige Frauen ... tendenziell eine (!!!) ... die führen ...

aus meiner Sicht als Fundamentalfeminist am besten sogar ein Mann ...



da die Position der Führung nach wie vor vakant ist ...

habe ich sie inzwischen übernommen ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen