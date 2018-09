Samstag, 01 September 2018 | 35.244

Die Politische Ausstellung ... Galerie Michael W. Schmalfuß

COLDPLAY ist der Titel der aktuellen Ausstellung ...

mit Arbeiten von Ottmar Hörl und Jürgen Paas ...



der Titel spielt an auf die Kombination von erotisch-konzeptueller ...

und zugleich experimentell-sinnlicher Wirkungskraft ...



die das Werk beider Künstler sowohl für sich auszeichnet ...

als auch mit einander verbindet ...



bis 06 Oktober 2018 ... Knesebeck Straße 96 ...

in Schlorrendorf ... also ich meine Charlottenburg ...



contemporary fine arts ...

www.galerie-schmalfuss.de ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen