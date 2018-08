Samstag, 25 August 2018 | 34.237

Die Politische Ausstellung ... Galerie Gerken ...

bei Tanja Gerken ... um nicht zu sagen Helene Bosecker ...

trifft man zur Zeit auf Anja Fußbach ...



eine bis an die Zähne bewaffnete Amazone der Weiblichkeit ...

vielleicht sogar in einer immerhin sieben Meter langen venezialischen Gondel ...



an die zwar nicht die Wellen des Canal Grande schlagen ...

oder wenigstens die des Canale di San Marco ...



aber doch die Wellen des Wandels ... des Aufrufs ... der Initiative ...

ohne Rücksicht auf festgelegte Normen ...



Linien Straße 217 in Mitte von Berlin ...

www.galerie-gerken.de ...









