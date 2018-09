Sonntag, 23 September 2018 | 38.266

Andreas Voßkuhle und ... seine verfassungswidrigen Predigten ...

das Klooballistische Unions-Europa ...

Deutsche Bürger und Welt Bürger ...



das Po-litische Thema ...

Deutsche Lanftfahrt Deutsche Raumfahrt ...



wir leben anscheinend im Inneren einer Luftblase ...

genannt Kosmos Unversum Weltall ...



das endlich ist ... sich aber ständig erweitert ...

wehe uns ... wenn dese Blase platzt ...



mit anderen Worten ... wir leben gar nicht 'auf' einer äßeren Oberfläche ...

sondern in einem inneren 'Raum' auf der Innenseite diese Hülle ...



das ist also wie wenn man in einem Zimmer ist ..

und die Wände hochgeht ...



was ja dank der überall wirkenden Schwerkraft auch ohne weiteres vorstellbar ist ...

die Menschen auf der südlichen Halbkugel der Erde fallen ja auch nicht runter ...



was genau macht also eigentlich der Alexander Gerst da oben im (Welt)Raum ?

außer Waldbrände in Kalifornien beobachten ...









