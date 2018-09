Freitag, 14 September 2018 | 37.257

Andreas Voßkuhle und ... sein Recep Tayyip Erdogan ...

jetzt soll wegen des Herrn Erdogan ein Fußballspiel verlegt werden ...

damit der Herr Erdogan sich hier aufführen kann ...



wie eine Mischung aus Herrscher aller Reußen und Papst persönlich ...

und alles von der Gerichtsbarkeit in clusive Verfassungsschutz genehmigt ...



es läuft also alles darauf hinaus ... daß sich wie seinerzeit in Jalta ...

die aktuell maßgebenden Potentaten dieser Welt mitten in Deutschland treffen ...



unter Umständen sogar inclusive Theresa May ...

und die ihnen genehmen Absprachen treffen ...



über die Aufteilung Deutschlands ...

und die Neugliederung Europas bzw der so genannten Europäischen Union ...



das mit Krim und Ukraine zum Beispiel ... hat sich ja schon erledigt ...

und die Manoeuvres in Rußland laufen auf Hochtouren ...



Frau Merkel spielt und spielt und spielt ...

und Herr Voßkuhle schläft und schläft und schläft ...



von wegen Nachtwächterstaat ...

niemand wacht ... und schon gar nicht in der Nacht ...



*



das Zentral Bänkerische Unions-Europa ...

und der verfassungswidrige Lifestyle des Herrn Voßkuhle ...



Deutsche und ...

der Islam ... die Islamistin ... das Islamystische ...



das Po-litische Thema ...

Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Heilung ... Aids und Alzheimer ... Kokain und Krebs ... Chemo und Intensivstation ...









