Mittwoch, 12 September 2018 | 37.255

Andreas Voßkuhle und ... die Verlegenheitskanzlerin ...

Angela Merkel ist bekanntlich nur aus Verlegenheit Kanzlerin geworden ...

weil halt sonst niemand den Job wollte ...



und von denjenigen die Verantwortung tragen ...

das verhindert hat ...



und nun macht sie aus lauter Verlegenheit auch das ...

was sie 'ihre Politik' nennt ...



das heußt zweimal Verlegenheit ...

bzw das bedeutet ... wie könnte es bei einer Physikerin anders sein ...



Politik ist Dummheit mal Verlegenheit im Quadrat ...

und das in einer Endlosschleife ...



*



das Gerichtshöfische Unions-Europa ...

Deutsche und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ... T-TIP und C-TA et C-TERA ...



das Politische Thema ...

der Demographische Wandel und die Geburtenrate ... Generation X und Gentrifizierung ...



Generation Y und die Geheimnisse des Gleichgewichts ... s. Justitia ...

bzw die Frage ... wieso verlieren schwangere Frauen das Gleichgewicht nicht ??









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen