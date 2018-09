Samstag, 08 September 2018 | 36.251

Andreas Voßkuhle und ... seiner verfassungswidrigen Ausstellungen

man trifft immer wieder Leute ... also ich meine Mitbürger ...

die haben den Eindruck ... Frau Merkel hätte gar keine Legitimation ...



und das stimmt natürlich so nicht ... in diesem Eindruck stecken zwei Fehlinterpretationen ...

die sich abwechselnd überlagern ...



natürlich hat Frau Merkel eine Legitimation ...

aber es es ist eben eine selbstgemachte bzw eine selbsternannte ...



sie behauptet einfach ... sie hätte eine Legitimation ...

und eine zumindest relative Mehrheit Volk glaubt das dann auch prompt ...



Adolf Hitler hat bekanntlich mit einem so genannten Ermächtigungsgesetz regiert ...

Frau Merkel regiert mit einem Selbstermächtigungsgesetz ...



der zweite Aspekt dabei ist ...

daß Frau Merkel also zwar irgend wie irgend eine Legitimation hat ...



daß sie diese angebliche Legitimation aber auch noch mißbraucht ...

und etwas ganz anderes macht ... als sie ungeniert vorgetäuscht hat ...



*



das nachbarschaftliche Unions-Europa ...

vor allem Süd-Europa und Petit Afrique bzw Nord-Afrika und Grand Afrique ...



Deutsche und ... ihre fernöstlichen Nachbarn und Freunde ... Partner und Verbündete ...

Kinesen und Koreaner ... Japaner und Javaner ...



das Po-litische Thema ...

Bildung und Erziehung ... Volks und Grundschulen ... Mittel und Realschulen ... Höhere und Hochschulen Schulen ... Gymnasien und Universitäten ...

Berufsschulen und Sonderschulen ...









