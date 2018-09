Freitag, 07 September 2018 | 36.250

Andreas Voßkuhle und ... sein verfassungswidriger Lifestyle ...

verfassungswidrig ... das ist business as usual ...

und so tun als ginge einen das nichts an ...



was sonst so passiert in der Welt ...

als Folge (!) dieser business-as-usual-Attitude ...



*



das Zentral Bänkerische Unions-Europa ...

Deutsche und ... der Islam die Islamistin das Islamystische ...



das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Heilung ...

geistig seelisch körperliche Behinderung ... Alzheimer und Intensivstation ...









