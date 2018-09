Donnerstag, 06 September 2018 | 36.249

Andreas Voßkuhle und ... sein Konzert ohne Konzept

der rat-lose Unions-Europäische Rat ...

Deutsche und ... die Juden ...



es gibt bekanntlich kein richtiges Leben im falschen ...

man kann also nicht gleichzeitig Jude sein ... aber so tun als wäre man es nicht ...



man kann nicht in einem Land leben ... das bjektiv eine Diktatur ist ...

dort aber so tun ... als gäbe es da auch Demokratie und Freiheit ... Würde und Recht ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen