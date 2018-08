Dienstag, 28 August 2018 | 35.240

Andreas Voßkuhle und ... Magda Schneider ...

jetzt kommt raus ... die Magda ... also die Mutti von der Romy ...

hatte ein Verhältnis mit Adolf ... also dem größen Führer aller Zeiten ...



damit wird schlagartig klar ... daß Mutti ... also Angela Merkel ...

ein Verhältnis mit Andreas Voßkiuhle hat ...



und warum der diese ganze Mischpoke genau so protegiert ...

wie Hitler die Schneiders ...



*



das Kommissionarristische Union-Europa ...

Deutsche und ... ihre Unions-Europäischen Nachbarn ...



das Po-litische Thema ...

Frauen und Gleichberechtigung ... Emanzipation und Partizipation ... Feminismus und Femme fatal ...



und natürlich Johann Wolfgang von Goethes 269. Geburtstag ...

zweimal soixante-neuf ...



oder wie Goethe sagte ...

'Komm den Frauen zart entgegen ... Du gewinnst sie ... auf mein Wort' ...



oder wie Andreas Voßkuhle in seinen verfassungswidrigen Schauspielen sagt ...

man muß als Mann einach nur stur bleiben ...



dann geben die Frauen schon von selbst klein bei ...

denn sie wollen es ja auch ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen