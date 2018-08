Montag, 27 August 2018 | 35.239

Andreas Voßkuhle und ... sein Zynismus ...

jeder der an der Macht ist ... hat so seine Strategie ...

Trump hat die Strategie der Ausreden und Lügen ...



Putin die Strategie der Geheimnisse und Überraschungen ...

des Vorhalts und des Hinterhalts ...



wenn nicht eine Variante von ... 'bella gerant alii ... tu felix Austria nube ...'

Putin heiratet jezt Österreich ...



Frau Merkel hat die Strategie der Nicht-Strategie ...

keine Strategie... kein Plan ... keine Vorstellungen geschweige denn Visionen ...



sie dreht einfach alles durch die Mühlen ihres Unverständnisses und Unwissens ...

des Dilettantismus und ihrer abgesclossenen Halbbildung ... Spiel und Spaß ...



am schlimmsten und groteskesten aber ist die Strategie von Andreas Voßkuhle ...

Zynismus und Perversion pur ...



trotz ausgeprägter Rechtstraditionen und objektiven Wissens ...

beherrschen praktisch zwei Glaubensmächte das politische Geschehen in der Welt ...



und der Gott des Rechts gibt dem allen seinen höchstrichterlichen Segen ...

gegen alle verfügbare politische Professionalität und des Wissens state of the art ...



es ist wie es in einer Diktatur nunmal ist ...

in einem Staat als Republik ... in dem es kein Recht gibt ...



weil er sich als Diktatur sein eigenes Recht macht ...

und sich pro forma ebenso scheinheilig wie irreführend Rechtsstaat nennt ...



kann es keine würdige Gerechtigkeit geben und keine politische Führung ..

Diktatur ist Freiheit ... in seiner perversesten Form ...



*



das Parlamentaristische Mini-Bonsai-Unions-Europa ...

eine hohle Blechbüchse auf der ebenso sinnlos wie lautstark rumgetrommelt wird ...



Deutsche und ... die Österreicher (Steigerung von reich) ...

mit ihrer Unions-Europäischen Ministerrats-Präsidentschaft ... ... und Cuba libre (am geistreichsten) ...



das Po-litische Thema ...

Arbeit und Leben ... Recht und Würde ... Alzheimer und Intensivstation ...



die verfassungswidrigen Filmfestspiele ...

wenn statt sinnvoller Realität ein Film läuft und der dann auch noch falsch ist ...









