Andreras Voßkuhle und ...seine verfassungswidrigen Predigten

wenn man Kriminalität daran mißt ...

in welchem Maße gegen das Recht verstoßen wird ...



dann ist Andreas Voßkuhle der größte Kriminelle im Lande ...

denn niemand kennt das Recht besser als er ...



und verstößt dennoch derart permanent und kontinuierlich ...

so konsequent und massiv gegen das Recht als eben dieser Andrras Voßkuhle ...



Rechtsbeugung ist eben etwas mehr als einfach nur ignoranz ...

Rechtsbeugung ist ...



wenn man das Recht an sich beherrscht ...

und sich eingentlich dran halten könnte ...



sich aber trotzdem gewollt und bewußt ... ebenso absichtlich wie absichtsvoll ...

darüber hinwegsetzt ...



im alten Rom galt noch der Satz ...

wo kein Kläger ist kein Richter ...



im modernen Karlsruhe ... der Stadt die gern damit kokettiert ...

sie sei die Stadt des Rechts ... gilt der Satz ...



selbst wenn 1001 Kläger zum Bundesverfassungsgericht gehen ...

findet sich da kein Richter ...



Politik à la Angela Dorothea Merkel ...

wie United Colors of Benetton ...



Amoklauf einer Politterroristin ...

(frei nach Der Spiegel) ...



Postpubertäe Muttiwelt ...

(frei nach taz) ...



das Kloo-ballistische Bonsai-Unions-Europa ...

gerne groß ... vor allem Klappe ... und nichts dahinter ...



Großmaul ... aber nur Schall und Rauch ...

statt klein ... aber oho ...



Deutsche Bürger ... Welt Bürger ... Kosmopo-litiker ...

das Po-litische Thema ... Deutsche Luftfahrt ... Deutsche Raumfahrt ... Galaxie ... Kosmos ... Universum ... Weltall ...









