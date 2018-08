Samstag, 25 August 2018 | 34.237

Andreas Voßkuhle und ... seine verfassungswidrigen Ausstellungen

das nachbarschaftliche Unions-Europa ...

es kann bekanntlich selbst der Frömmste nicht in Frieden leben ...



nicht mal in dem ihm verfassungsrechtlich zugestandenen Religionsfrieden ...

wenn das irgend einem der bösen Nachbarn nicht gefällt ...



Deutsche und ...

ihre fernöstlichen Nachbarn ... Kina und Korea ... Japan und Java ...



das Po-litische Thema ...

Bildung und Erziehung ...Grundschulen und Mittelschulen ... Realschulen und Gesamtschulen ... Gymnasien und Universitäten ...



und trotzdem eine schier unendliche Verwahrlosung und Verblödung des Volkes ...

was ganz einfach daran liegen könnte ...



daß Herr Voßuhle mit der Beseitigung der verfassungsmäßigen Ordnung ...

auch die Volksschulen beseitigt hat ...









