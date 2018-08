Donnerstag, 23 August 2018 | 34.235

Andreas Voßkuhle und und und ...

bei Herrn Voßkuhle fragt man sich immer wieder und zunehmend ...

Mein Gott ... wie kann denn ein Mann allein so blöd sein ...



oder eben kriminell ..

oder vielleicht doch geisteskrank und vielleicht völlig zurechnungsunfähig ...



die Frau Merkel kann doch so blöd kriminell geisteskrank zurechnungsunfähig sein wie sie will

es ist jedenfalls nicht ihre Schuld ...



genau so wenig wie es die Schuld von Jan Ullrich oder Boris Becker ist ...

daß sie drogen-etc-abhängig und im Grunde genommen völlig lebensuntüchtig sind ...



wenn man die Position des Vorstandsvorsitzenden mit dem Hausmeister besetzt ...

ist das nicht die Schuld des Hausmeisters ...



sondern des Aufsichtsratsvorsitzenden ...

und das ist in einem demokratischen Staat und per se als Republik ...



nunmal derjenige in der Position (!) des Höchsten Richters im Lande ...

aktuell also der Herr Voßkuhle ...



dessen Funktion (!!) aber nicht darin besteht ...

daß er alles weiß und kann ... geschweige denn besser ...



sondern daß er das Ohr auf den Schienen hat ... wie das Volk sagt ...

und die Verbindung zur untersten Basis von Volk und Staat herstellt ...



das heißt ... es ist eine Frage ganz einfacher Kommunikation ...

die verfassungsgemäß ebenso einfach auf dem Wege der Beschwerde herzustellen ist ...



*



der rat-lose Unions-Europäische Rat ... Konzert ohne Konzept ...

Deutsche und ... Juden und Israeli ... Araber und Islamisten ... Zweistaatendenker und Idioten ...



das Po-litische Thema ...

Migration und Integration ... Minestrone und Interaktion ... Miesepetrigkeit und Inklusion ...









