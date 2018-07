Samstag, 07 Juli 2018 | 27.188

Andreas Voßkuhle und ... Michael W. Schmalfuß ...

zu den bemerkenswertesten Galerien in Deutschland ...

genauer gesagt in Berlin und Potsdam bzw Marburg ...



die aktuelle Ausstellung in Berlin mit Malerei und Skulpturen ...

von Sabine Dehnel und Ulrike Buhl ...



trägt den Titel 'Der Schein trügt' ...

und berührt damit das brisante hochpolitische Thema schlechthin ...



den nirgend wo sonst gilt mehr Schein als Sein ...

als auf dem Gebiet speziell der gewaltengeteilten Politik ...



das heißt Legislative ... Exekutive ... Judikative ...

bzw Humanität ... Moral ... Recht ...



Schmalfuss Berlin contemporary fine arts ... 10623 Knesebeck Straße 96 ...

www.galerie-schmalfuss.de









