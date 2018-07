Samstag, 07 Juli 2018 | 27.188

Andreas Voßkuhle und ...

- zum Beispiel ... der Rechnungshof von Berlin ...

gilt gemeinhin ...

als unabhängige nur dem Gesetz unterworfene oberste Landesbehörde ...



hinter diesem Wortschwall soll verborgen werden ...

daß die wahren Grundlagen und Hintergründe / Abhängigkeiten und Zusammenhänge ...



natürlich wesentlich umfangreicher und komplizierter sind ...

daß u.a. über dem Gesetz die Verfassung steht ..



darüber das Recht ...

und selbst darüber noch die sprichwörtliche 'Gnade vor Recht' ...



und vor allem aber auch ...

daß über der Einhaltung irgendwelcher Verwaltungsvorschriften und Grundsätze ...



an sich eine halbwegs professionelle Regierung ...

und selbst darüber eine halbwegs sinnvolle politische Führung stehen müßte ...



so daß das nach außen bzw eben dem gemeinen Landes-und Staats-Bürger ...

den Bediensteten / den Mitgliedern des Abgeordnetenhauses etc gar nicht weiter auffällt



daß sie in einer lupenreinen Diktatur leben ...

die ihrerseits von Beliebigkeit und Willkür beherrscht wird ...



wie man speziell grad wieder an der Wahl der neuen Präsidentin sehen kann ...

bzw allgemein an dieser schier grenzenlosen Verwahrlosung der Landes-und-Bundes-Hauptstadt



statt eben laut Verfassung in einem demokratischen und sozialen Staat ...

in dem der Bürger selbst bzw also das Volk herrscht ...









