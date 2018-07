Mittwoch, 04 Juli 2018 | 27.185

Andreas Voßkuhle und ... seine persönliche Katastrophe ...

Andreas Voßkuhle steht für den GAU ...

die Größte Anzunehmende Katastraophe ...



in Bezug auf Humanität und Humanismus ... auf Recht und Religion

gewissermaßen also GAHK ...



nicht zuletzt deshalb ... weil auf jede sinnvolle Beobachtung und Erörterung ...

weil auf jede Bildung und Erziehung verzichtet und immer nur 'entschieden' wird ...



so wie frau Merkel auf jedwede sinnvolle Politik Regierung Führung verzichtet ...

aber dauernd alles regeln und regulieren will ...



was macht dieser Herr Voßkuhle eigebtlich den ganzen lieben langen Tag ...

außer an seine Position und Pension ... seine Beziehungen und Bezüge zu denken ...



geschweige denn diese Frau Merkel ... diese blöde Kuh ...

anders kann man dieses völlig hirnverbrannte Theater doch nicht mehr nennen ...









