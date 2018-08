Dienstag, 14 August 2018 | 33.226

Andreas Voßkuhle und ... der deutsche Holcaust ...

zur Zeit gibt es in Deutschland niemanden ...

der mehr oder wniger zurechnungsunfähig geisteskranker ist als Angela Merkel ...



nd niemanden der bei vollem Bewußtsein und in voller Absicht

krimineller ist als Andreas Voßkuhle ...



die wichtigsten Aufgaben derjenigen ...

die für andere Menschen (...) Verantwortung tragen ...



Leitung und Führung ... Bildung und Erziehung ...

werden nicht nicht nur nicht wahrgenommen ...



so daß Land und Leute gewissermaßen eigendynamisch verwahrlosen und vergammeln ...

sondern das Volk wird regelrecht vergast und erschossen ... vertrieben und verflüchtigt ...



und zwar in allen gewaltengeteilten Bereichen ...

auf allen politisch relevanten Ebenen ...



weder Bürger und Volk ... die geführt und erzogen werden müßten ...

noch bei Mitarbeitern und Helfern ... Angestellten und Beamten ...



und oder governmental und nongovernmental organisations ...

die diese Dienste vor Ort leisten müßten ...



geschweige denn daß die Leute in den verantwortlichen Spitzenpositionen

auch nur halbwegs daran denken würden ...



sich selbst entsprechend zu bilden auszubilden fortzubilden weiterzubilden ...

bzw sich entsprechend weiter zju entwickeln ..



speziell diese Frau Merkel ... ist und bleibt anscheinend einfach nur blöd ...

und eine Weiterentwicklung speziell des Rechts ...



der wichtigsten Grundlage eines sinnvollen menschen-würdigen (!) ...

gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Zusammenlebens ...



ist so ziemlich das AllerAllerAllerLetzte ...

an was Herr Voßkuhle denken würde ...



*



das Kommissionarristische Unions-Europa ...

und Voßkuhles nationalsozialistische UrteilsPropagandaShow ...



Deutsche und ... ihre Unions-Europäischen Nachbarn ...



sine ira et studio ...

also ich meine ohne die rausgekotzten Brexits ...



das Politische Thema ...

Frauen und Gleichberechtigung ... Feminismus und Gleichschaltung ... Emanzipation und Gleichstellung ... Weiberfastnacht und Altweibersommer ...









