Andreas Voßkuhle und ... sein verfassungswidriger Strafvollzug ...

immer wieder diese Studien ... zum Beispiel ...

'Das A und O ... das Alpha und Omega des Strafvollzugs ...



nach dem Knast ein besser Mensch ? ...

was braucht es für eine erfolgreiche Resozialisierung ?' ...



das gehört auch wieder in die Rubrik ...

Gibrt es eigentlich etwas noch Hirnverbrannteres ??



erst verurteilt man die Leute rechtswidrig ...

bzw unter mehr oder weniger verfassungswidrigen Umstöänden ...



dann sperrt man sie Jahrelang / Jahrzehntelang

unter mehr oder weniger menschenunwürdigen Bedingungen und Zuständen ein ...



und macht sie restlos (!) kaputt (!!) ..

daß praktisch kein menschlicher Baustein auf dem anderen bleibt ...



und dann kommen die ganz Supersclauen ... und fragen ...

was braucht es für eine erfolgreiche Resozialisierung ?



die einize wichtige Frage ist ... was braucht es eigentlich ...

um völlig hirnverbrannten Politikern und Richtern ...



unsere Verfassung und das Recht verständlich zu machen ...

Menschenwürde und Freiheit ... Verpflichtung und Verantwortung ...



*



das Zentral Bänkerische Unions-Europa ...

und Voßkuhles verfassungswidriger Lifestyle ...



Deutsche und ...

der Islam die Islamistin das Islamystische ...



das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile ...

der Islam ist mehr deutsche Staatsraison ... der Islam ist (!) Deutschland ...



Frau Merkel ist mehr als deutsche Bundeskanzlerin ...

Frau Merkel ist hirnverbrannt und kriminell ...



das Po-litische Thema ...

Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Heilung ... Krebs und Alzheimer ... Notfall und Intensivstation ...









