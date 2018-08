Mittwoch, 08 August 2018 | 32.220

Andreas Voßkuhle ... der Holocausteste ...

Holocaust und das Urteil im Staufen-Prozeß ...

auch wieder so'n Fall ... wie NSU ... wo man sich fragt ...



was hat so ein Fall bei einem in jeder Hinsicht überforderten Gericht zu tun ??

das sich mehr oder weniger an dem Fall aufgeilt statt ihn sinnvoll zu bearbeiten



es geht hier um die Gruppe menschlicher Tragödien schier unvorstellbaren Ausmaßes

die nur aus den gesamtgesellschaftlichen Zuständen und Zusammenhängen



überhaupt zu begreifen ... vielleicht sogar zu verstehen sind ...

und an diesen Zuständen ist einerseits zunächst



eine völlig hirnverbrannte Regierung schuld ...

die aus lauter völlig unfähigen Dilettanten besteht ...



die nicht nur selbst nichts können ... sondern so blöd sind ...

daß sie die Probleme nicht mal managen können ...



andererseits und überhaupt ist aber die Dritte Gewalt dran schuld ...

die sich weigert ...



von der Regierung die Herstellung dieses demokratischen und sozialen Staates

und die Herstellung einer verfassungsmäßigen Ordnung einzufordern ...



das heißt dafür zu sorgen daß ...

die Regierung professionell aufgestellt wird und adäquat arbeitet ...



bei der Dritten Gewalt sind es also drei (!) Ebenen ...

die nicht funktionieren ...



das heißt ... neben die Unfähigkeit selbst überhaupt etwas zu tun...

und die Ignoranz ... den Widerstand wenigstens zu managen ...



tritt noch die ausdrückliche Weigerung ...

die Beschwerden adäquat zu bearbeiten ...



wenn die Parteien anfangen ... mit den Zähnen zu klappern ...

wegen der schlechten Wahlprognosen ...



wird immer nach so genannten Hoffnungsträgern gesucht ...

von denen man sich erhofft ... daß sie die Parteikarre wieder aus dem Dreck ziehen



das ist eines der Musterbeispiele dafür ...

wie die Interessen von Parteien und Volk an einander vorbeigehen ...



denn als Volk und im Interesse unseres Sraates ...

brauchen wir Verantwortungsträger ...



und nicht Hoffnungsträger oder Wasserträger ... so genannte Lobbyisten ...

und auch nicht sonstige Trägen ... die nur an sich selbst denken ...



*



das Gerichtshöfische Europa ...

und Voßkuhles verfassungswidrige Urteilsliteratur ...



Deutsche und ... ihre Transatlantischen Unions-Europäischen Nachbarn ...

T-TIP und C-TA et C-TERA ...



das Politische Thema ...

die Geburten Rate und der Demographische Wandel ...









