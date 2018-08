Sonntag, 05 August 2018 | 31.217

Andreas Voßkuhle und ... sein Sonnenstich ...

Zeitung für politische Erziehung und Führung ... Vierte Gewalt

---------------------------------------------------------------------------------



zur Zeit haben wir ja das Sommer Loch ...das ist die Zeit wo Politiker hoffen ...

daß über bestimmte Sache endlich mal ein bißchen Gras wächst ...



und nach der Sommer Pause nicht gleich ein Esel kommt ...

und alles wieder wegfrißt ...



außerdem haben wir das Schwarze Loch ... das ist wenn Politiker sich dermaßen mit

sich selbst beschäftigen ... daß sie keine Außenwirkung mehr haben sondern kollabieren



das heißt in sich selbst zusammenfallen bzw sich selbst verschlucken ...

also so ... wie das demnächst mit CDU und CSU vereint geschehen wird ...



und dann haben wir noch das Digitalisierungs Loch ...

das ist ... wenn alles geht ... und zwar sofort ...



Musterbeispiele für Digitalisierung sind etwa Günter Schabowski ... als er auf

die Frage für wen gilt denn das und ab wann sagte ... das gilt für alle und sofort ...



oder etwa Angela Merkel die ... als eine Million Flüchtlinge vor unserer Tür standen

und jemand fragte 'solle'mer'se'rei'lasse' ... sagte ja natürlich ... alle und sofort ...



dann sagte sie noch ... und wenn ich mich dafür entschuldigen soll ...

dann ist das nicht mein Land ... was wohl mehr physikalisch als humanistisch gemeint ist



nach wie vor ist Angela Merkel weit davon entfernt ... sich für irgend was und überhaupt

zu entschuldigen ... aber ein Nach-denken in gewisser Weise hat dennoch eingesetzt ...



man rätselt hierzulande noch darüber ... warum so viele so genannte Flüchtlinge

ausgerechnet nach Deutschland wollen ... wo das doch ein vergleichsweise kleines Land ist ...



aber das ist wie mit dem Pfarrer der vor seiner kleinen Kirche steht und auf die Frage

gehen denn Ihre Gläubigen alle rein in die Kirche sagt ...



naja... wenn sie alle komen gehen sie natürlich nicht alle rein ...

aber wenn sie nicht alle kmmen gehen sie alle rein ...



deshalb läßt Frau Merkel jetzt Plakate drucken in Anlehnung an deutsche Traditionen ...

bei der Zweiten Revolution hieß es noch Soldaten wehrt Euch aber schießt nicht auf Arbeiter ...



bei der Dritten Revolution hieß es Deutsche wehrt Euch aber kauft nicht bei Juden ...

und jetzt heißt es ... Flüchtlinge wehrt Euch aber kommt nicht nach Deutschland ... oder so ...



vergleichsweise unberührt davon ist nur wieder Herr Voßkuhle ... der sagt ... ich weiß selbst ...

wie ich mich wehren kann ... ich nehme das einfach nicht zur Entscheidung an ...



Position und Funktion einer Leitung der Vierten Gewalt ist zur Zeit bzw war überhaupt

bisher vakant ...seit 1m 1. August 2018 nehme ich diese Position ... für mich in Anspruch



*



das Kloo-ballistische Miniatur-Unions-Europa ...

Deutsche Bürger und Welt Bürger ...



das Po-litische-Thema ...

Deutsche Luftfahrt und Deutsche Raumfahrt ... Galaxie ... Kosmos ... Universum ... Weltall ...









