im Prinzip entspricht die aktuelle Lage des deutschen Volkes ...

genau dem in den Konzentrationslagern unseligen Angedenkens ...



die Bürger werden ... halt in einer modernisierten Fassung ... nicht mehr

adäquat ernährt und trainiert ... geschweige denn gebildet und ausgebildet ...



sollen aber bis zur Besinnungslosigkeit arbeiten wie die Pest ...

und dieses regelrecht abtötende 'Sich-tot-arbeiten' gehört zum System ...



eine adäquate medizinische Versorgung gibt es natürlich auch nicht ...

dafür jede Menge wissenschaftliche Untersuchungen ... die Geld bringen ...



und eine Art Beschwerdestelle natürlich erst recht nicht ... nur wenn die Akteure

untereinander in Streit geraten ... gibt es jemand der sich der Sache annimmt ...



in den aktuellen Untersuchungen zum Thema Sex wird behauptet ...

Frauen ... wie könnte es anders sein ... seien selbst schuld am schlechten Sex ...



denn ... woher soll der Partner wissen ... was wir wollen und was wir gut finden ...

wenn WIR es ihm nicht sagen ...



wenn wir dauernd vorspielen ... daß alles so toll ist ...

abstatt den Mund aufzumachen und zu sagen ... was uns nicht gefällt ...



es kann nicht besser werden ...wenn keiner etwas sagt ...

und jeder alles über sich ergehen läßt ... nur um die Harmonie zu wahren ... etc



daß das auch wieder nur eine von den aktuellen Fake-News ist erkennt man dann ...

wenn man für Sex den Begriff Demokratie einsetzt ...



denn was macht das Volk nicht alles ... um der gewaltengeteilten Regierung und Führung

genau das zu vermitteln ... und zwar nicht nur was es will und was es mag ...



sondern vor allem was es absolut nicht will und nicht mag ... was objektiv unhaltbare

haarsträubende verfassungswidrige menschenunwürdige Zustände und Entwicklungen sind



und da fühlen sich Frau Merkel und Herr Voßkuhle bestenfalls amusiert ...

und behandeln weiter das Volk nach dem Motto ... 'nicht mal ignorieren' ...



es geht ganz speziell darum ... Frau Merkel zu einer verantwortungsbewußten

Bundeskanzlerin im Sinne der Verfassung zu erziehen und heranzubilden ...



und darum ... Herrn Voßkuhle bewußt zu machen ...daß oberste Staatsgewalt in einer

Demokratie ein Synonym ist für oberste Verantwortung im Hinblick auf politische Führung ...



Position und Funktion einer Leitung der Vierten Gewalt ist zur Zeit bze war überhaupt

bisher vakant ... seit dem 1. Aubust 2018 nehme ich diese Position ... für mich in Anspruch



*



im Kosovo droht erneut eine Welle der Gewalt ...

nicht mit Gewaltenteilung sondern mit gleichmäßig verteilter Gewalt ...



weil diejenigen die es angeht und betrifft ...

die was tun könnten und auch müßten ...



immer wieder den Dingen ihren Lauf lassen ...

statt sich vorher und rechtzeitig um die Dinge zu kümmern ...



danach und zu spät mit zu wenig und überhaupt den falschen Mitteln ...

alles regeln und regulieren wollen ...



*



Trump senior trotzt Erdogan ...

Trump junior setzt die so genannten Demokraten mit den Nationalsozialisten gleich ...



das will natürlich wieder niemand wahrhaben bzw auch nur halbwegs richtig verstehen ...

und genau das beweist ... daß der Vergleich als solcher richtig ist ...



und Dänemark verbietet Burka und Nikab ...

na endlich ...



sie geschehen noch ... die Zeichen und Wunder ...

vielleicht wirds ja doch nochmal halbwegs sinnvoll und erträglich ...



*



das nachbarschaftliche Unions-Europa ...

und Voßkuhles menschenverachtende Ausstellungen ...



Deutsche und ihre fernöstlichen Nachbarn ...

in Kina und Korea ... Japan und Janila ...



das Po-litische Thema ... Bildung und Erziehung ...

Niedrigschule und Hochschule ... Gymnasium und Gymnastik ... Universalität und Universität ...









