Position und Funktion einer Vierten Gewalt ist zur Zeit bzw war überhaupt

bisher vakant ... seit 1m 1. August 2018 nehme ich diese Position ... für mich in Anspruch

es ist einfach grotesk wie diese Potentaten und Politgangster ... Präsidenten und Päpsteihre Macht völlig ungeniert nach innen ausüben ... also dem hilflosen Volk gegenüber ...das sie mehr oder weniger gutgläubig und vertrauensselig gewählt hat ...und dem sie direkt oder indirekt Job Position Macht verdanken ...statt aufgaben und bestimmungsgemäß für innere und integrative wie für äußereund kommunikative Sicherheit und Wohlergehen für Volk und Staat zu sorgen ...wir haben die so genannte Gewaltenteilung ... das sind drei Teile die ein Ganzes bilden ...also ein Viertes Ding ... das mehr sein soll als die reine Summe der anderen Teile ...'Teilung' ... das sieht so scheinheilig aus wie Milderung Schwächung ... in Wirklichkeitist es umgekehrt ...statt eines vergewaltigers sind es plötzlich deren drei !!!und das Ganze ... also die Vierte Gewalt ... ist als Super GAU die Super-Gewalt ...die das dem Volk schön verpackt und mediengerecht unterhaltsam serviert ...im Grunde genommen ist das also eine massive Steigerung wenn nicht Potenzierungdessen was man vorher hatte ...schon bei der Teilung von Erster und Zweiter Gewalt hatte man gedacht ...naja die Dritte Gewalt wirds dann 'richten' ...aber auch die Dritte Gewalt hat sich schon als Super-Gewalt gegenüber Volkund Staat erwiesen ... die so sanft daherkommt und in der Sache dann knallhart istauf der ersten und untersten Stufe ist dann zum Beispiel die Erziehungsgewalt geteiltzwischen zwei Personen ... in der Regel also Vater und Mutter ...auch hier denkt man zunächst ... aha geteilt heißt jeder zur Hälfte ... in Wirklichkeitaber hat jeder die volle Gewalt ... statt einer also zwei Gewalten ... ununterbrochen ...das Problem mit der Gewaltenteilung läßt sich also von der Seite der Gewalt her nichtlösen ... sondern nur wenn auf der anderen Seite die Widerstandskräfte gestärkt werden ...wenn sie im Sinne der Gerechtigkeit ausgewogen und ausgeglichen ...aufgefangen und ausbalanciert werden ...Aufsichtspflicht und Verantwortung lassen sich nun mal nicht teilen ...und deshalb ist Andreas Voßkuhle die Spitze der Verantwortungslosigkeit ...das Zentral Bänkerische Unions-Europa ...und Voßkuhles verfassungswidriger Lifestyle ...Deutsche und ...der Islam die Islamistin das Islamystische ...das Po-litische Thema ...Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Heilung ... Alzheimer und Intensivstation ...