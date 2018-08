Donnerstag, 02 August 2018 | 31.214

Andreas Voßkuhle und ... sein politischer Lobbyismus

Die Politische Bühne ... Zeitung für politische Erziehung und Führung ... Vierte Gewalt ...

die Arzneimittelindustrie bemüht sich bekanntlich ...

den Preis eines Arzneimittels an dessen tatsächlichen therapeutischen Nutzen zu koppeln ...



wesentliche Kriterien und Prinzipien sind dabei die Qualität und Finanzierbarkeit

der Arzneimittel Forschung und Versorgung ...



die Interessen der Patienten stehen im Mittelpunkt sowie der Gedanke ... den LeitFaden

der Entwicklung neuer Medikamente für alle Krankheiten und Kranken nicht abreißen zu lassen ...



im Prinzip ist das das Musterbeispiel dafür ... wie auch die Politik ihren Aktionismus

an den rechtlichen und speziell verfassungsrechtlichen Vorgaben orientieren müßte ...



davon ist die Politik aber nicht nur weit entfernt ... sondern das hat sie überhaupt nicht

auf dem Schirm ... in keinem Regierungsprogramm keinem Koalititonsprogramm etc ...



den Damen und Herren Politiker geht es immer nur m ihre eigenen persönlichen Interessen ...

Gewinn-Interessen ... Wahl-Interessen ... das öffentliche bzw gemeine Wohl ist ihnen Wurscht



angesichts der Gewaltenteilung ist das nachvollziebar ... eine Erklärung aber keine Entschuldigung

und es ist ebenso ungeheuerlich wie unverantwortlich ...



untragbar aber ist ... daß speziell die für das Recht zuständige dritte Gwalt ... sich vornehm

in Schweigen und Zurückhaltung hüllt ... statt Flagge zu zeigen ...



und wenn schon nicht ... wo der Hammer der Gerechtigkeit hängt ...

dann wenigstens wo die Waage der Justitia steht ...



Donald Trump macht gegen Recep Tayyip Erdogan jetzt ernst ... na endlich könnte man sagen ...

nach all dem Wischi-waschi Gezerre von Angela Merkel ...



die Bundesregierung investiert Milliarden in die digitale Infrastruktur ...

und immerhin noch Millionen in die soziale Infrastruktur ... wieder tolle Schlagzeilen ...



aber nichts dahinter ...weil alles zu spät ist und zu wenig ...

wenn man für einen Termin heute den Zug mit einer Fahrkarte 2. Klasse verpaßt hat ...



nützt es doch nichts ... wenn man sich morgen eine Fahrkarte 1. Klasse kauft ...

der Zug ist dann eben im wahrsten Sinne des Wortes angefahren ...



jetzt rührt sich die 'Demokratische Stimme der Jugend' ...

mit einem angeblich kreativen politischen Jugendaktionismus ...



auch das kommt für die Jugendlichen ... die nach wie vor Obdachlose verbrennen ...

zu spät ...und ist ohnehin die falsche Initiative zur falschen Zeit am falschen Ort ...



die Position und Funktion einer Leitung der Vierten Gewalt ist zur Zeit bzw war überhaupt

bisher vakant ... seit dem 1. August 2018 nehme ich diese Position ... für mich in Anspruch



*



der rat-lose Unions-Europäische Rat und ... der Dilettantismus en gros ...

und Voßkuhles Konzert ohne Konzept ...



Deutsche en gros ...

und der jüdische Fanatismus en detail ...



das Po-litische Thema ...

Migration und Integration ... Minestronesation und Inklusion ...









