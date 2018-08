Mittwoch, 01 August 2018 | 31.213

Andreas Voßkuhle ... der Zuhälter der Nation ...

Gewaltenteilung ... das muß man sich im so genannten Rechtsstaat

Voßkuhlescher Prägung so vorstellen ...



die Politik ... das heißt Erste und Zweite Gewalt vergewaltigen das Volk ...

nach allen Regeln der Kunst ... brutalstmöglich ... ohne Rücksicht auf Verluste ...



und Herr Voßkuhle leistet ebenso gewalttätig bzw als Dritte Gewalt die Hilfsdienste

Zuhälter Festhalter Abkassierer Rechtfertiger Schläger Schmiersteher etc etc ...



dann gibts ja noch die Vierte Gewalt ... die steht dabei und gafft und filmt ...

photographiert und behindert ... macht mit ihrem Voyeurismus ein Riesengescgäft ...



und der Papst ist in diesem Sinne dann der Oberzuhälter ...

während Voßkuhle noch sagt ... das ist alles menschlich und rechtlich ...



sagt der Papst ... das ist alles so von Gott gewollt ... und Ihr braucht nur

immer schön beten ... dann kommt Ihr in das Himmelreich ... irgend wann ...



es ist ebenso unglaublich wie unbeschreiblich ...wie das Volk von der Politik tagtäglich

permanent rund-um-die-Uhr bis zum letzten Blutstropfen mißhandelt und mißbraucht wird ...



und alle anderen seitens Recht und Religion ... Kunst und Kultur ... Banken und Business ...

das abfedern und ebenfalls für sich ausnutzen und ausbeuten wie die Aasgeier ...



grad ist wieder ein Frau auf offener Straße völlig unvermittelt mehr oder weniger brutal

verprügelt worden ... und die zuständige Ministerin sagt dann ...



'Wir werden eine angemessene politische Antwort finden' ... wo... bitte schön soll denn ...

sowas herkommen ... wenn die politischen Akteure doch selbst die Vergewaltiger sind ???



da kann man auch gleich den Würger von London um eine Halsmassage bitten ...

man kann nicht ständig mit der Hölle einen Pakt nach dem anderen schließen ...



und denken ... man sei im Himmel ... und käme dem Frieden und der Freiheit ...

der Demokratie und der Gerechtigkeit ... Zivilisation und Kultur etc etc immer näher !!!



es gibt Leute die wollen Donald Trump den Austritt aus der Nato gerichtlich verbieten lassen

und Theresa May den Austritt aus der Europäischen Union ...



selbst wenn es irgend wo ... in Karlsruhe also sicher schon mal nicht ... ein Gericht gäbe ...

das so etwas anordnen würde ... wäre das ja keine Lösung des eigentlichen Problems ...



objektiv ist es so daß nach unserer Verfassung die drei Gewalten die Wahrnehmung

der politischen Interessen einrichten und ausüben ... betreiben und verantworten sollen ...



die Vierte Gewalt ist bekanntlich nicht das fünfte Radam Wagen ...

sondern einer der Insassen ... die bei Ausfall des Fahrers auch fahren können ...



da die Funktionen des Fahrens und Führens zur Zeit nicht wahrgenommen werden

werde ich kraft meiner Vierten Gewalt versuchen diese Lücken bestmöglich zu füllen ...



*



gestern eine Frau ... heute ein Busfahrer ...

in aller Öffentlichkeit krankenhausreif geschlagen ...



und niemand will das wahrhaben ...

was das mit der so genannten Politik von Frau Merkel zu tun hat ...



mit der Art wie Herr Schäuble dem Parlament präsidiert ...

bzw Herr Voßkuhle dem Bundesverfassungsgericht ...



wie Herr Steinmeier den Staat repräsentiert ...

bzw Herr Müller den Bundesrat ...



und all die anderen Bundesorgnpräsidentinnen und Präsidenten ...

und daß per Gewaltenteilung die Gewalt praktisch potenziert wird ...



die verfassungsmäßige Ordnung beseitigt ...

Menschenrecht und Menschenwürde einfach drübergerutscht wird ...



und das Allergroteskeste bieten dann die Präsidentinnen und Präsidenten

der Christlichen Kirchen ...



man nehme zum Beispiel das neueste Heft von 'chrismon' ...

und den Beitrag von Frau Dr. Irmgard Schwaetzer ...



das ist wiedermal ebenso unglaublich wie unbeschreiblich ...

das läßt sich nicht sinnvoll kommentieren ...



*



das Gerichtshöfische Europa ...

und seine verfassungswidrigen Unechtsurteile ... speziell die von Andreas Voßkuhle ...



Deutsche und ...

ihre Transatlantischen Nachbarn T-TIP und C-TA et C-TERA ...



das Po-litische Thema ... Geburten Rate und Demographischer Wandel ...

kurz gesagt ... Angela Merkel ... die Kuh und ihr Handel ...









