Sonntag, 01 Juli 2018 | 26.182

Andreas Voßkuhle und ... seine AfD ...

die AfD stimmt sich in Augsburg ein auf die Wahlen ...

in den undemokratischen und unsozialen Bundesländern Bayern und Hessen ...



und das kann sie natürlich nur ...

weil der undemokratische und unsoziale ...



genauer gesagt der geisteskranke und kriminelle Herr Voßkuhle ...

in Karlsruhe sich weigert ...



soweit er vielleicht doch noch ein paar Tassen im Schrank hat ...

sich auf das Recht und auf die Verfassung einzustimmen ...









