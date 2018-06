Samstag, 30 Juni 2018 | 26.181

Andreas Voßkuhle und ... Christina Aguilera ...

was auch immer die beiden miteinander zu tun haben ...

aber ... ich meine natürlich Donald Trump ...



Donald Trump hat die Botschaft nach Jerusalem verlegt ...

jetzt will er die Anexion der Krim anerkennen ...



die Truppen aus Deutschland abziehen ...

und mit Kim Yong Un wird er sich auch noch einig ...



es sieht immer mehr so aus ...

als ginge die Kindergarten-Aera einer Angela Merkel



immer schneller zu Ende ...

sie fällt wahrscheinlich einfach in sich zusammen ...



Implosion ...

Urknall rückwärts ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen