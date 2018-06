Mittwoch, 27 Juni 2018 | 26.178

Andreas Voßkuhle und ... seine rote Kppa ...

jetzt ist ein Syrer wegen Beleidigung und Körperverletzung verurteilt worden ...

weil er einen Juden beschimpft und geschlagen hatte ...



es war damit zu rechnen ...

daß sich die Kippaträger ... die sich Richter nennen ...



solidarisieren mit den Kippaträgern ...

die sich Juden nennen ...



um das was sich insbesondere die roten Kippaträger in Karlsruhe ...

an Schimpf und Schande für Deutland leisten ...



kümmert sich ja nach wie vor kein Mensch ...

geschweige dann was Europa oder gar die Welt betrifft ...









