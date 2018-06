Dienstag, 26 Juni 2018 | 26.177

Andreas Voßkuhle und ... Donald Trump ...

wobei ... mit Trump meine ich an sich immer nur Angela Merkel ...

denn Donald Trump ist das reinste ...



gemau gesagt das lupen-reinste Unschuldslamm ...

gegen diese Super-Kriminelle ...



es gibt bekanntlich Reiche und Superreiche ...

und so gibt es auch Kriminelle und Superkriminelle ...



de facto ist es so ...

auf die Strafzölle der USA reagiert die EU ihrerseits mit Strafzöllen ...



und auf die reagieren die Unternehmer und Investoren wiederum so ...

daß sie Produktion so verlagern ... daß die Zölle gar keine Rolle mehr spielen ...



daraus folgt wiederum ... für die Wirtschaft und die Finanzmärkte ...

ist dieser ganze Unsinn ein Nullsummenspiel ... bzw eben völlig egal ...



Verlierer sind die Menschen in der Welt ...

bzw alles was mit Menschlichkeit und Demokratie ... Freiheit und Recht zu tun hat ...









