Dienstag, 31 Juli 2018 | 31.212

Andreas Voßkuhle und ... seine Fake-Urteile ...

in der Wirtschaft gilt das Prinzip ... jeder wird so lange gefödert und befördert ...

bis er die höchste Stufe seiner Inkompetenz erreicht hat ...



in der Politik wird das noch ergänzt durch das Prinzip ...

jeder bleibt so lange im Amt ... bis er sich selbst im Wege steht ...



Musterbeispiele ...

Angela Merkel / Gerhard Schröder / Helmut Kohl / Helmut Kohl / Willy Brandt ...



das Handelsblatt in Düsseldorf wirbt für eine 'Artificial Intelligence Tagung' in Frankfurt

mit dem Hinweis ... 'Substanz entscheidet' ... (welcher Art bleibt allerdings offen)



aber eben nicht immer ... manchmal entscheidet auch das Bundesverfassungsgericht ...

in Karlsruhe ... ohne jede rechtliche Substanz ...



die Unfähigkeit des Höchsten Richters dieser Welt ... also dieses Andreas Voßkuhle ...

neben der mächtigsten Frau dieser Welt ... also dieser Angela Merkel ...



ist schlimmer als die ganze kriminelle Intelligenz und Energie aller Trumps und Merkels et al

zusammen ... inclusive der gesammten Artificial Intelligence ...



kritische Berichterstattung ist für Donald Trump bekanntlich frei erfunden so wie Luft ...

und kritische Journalisten sind für ihn Staatsfeinde ...



aber auch ICH werde ich Lande von Angela Merkel ... soweit es überhaupt noch ihr Land ist ...

wie Luft behandelt ... bzw eben als Staatsfeind ... wo ist also der Unterschied ???



Donald Trump kritisiert zum Beispiel daß bestimmte Medien nichts anderes machen ...

als schlechte und negative Berichte über an sich gute und positive Dinge zu schreiben ...



damit trifft er in Deutschland zum Beispiel mit dem Handelsblatt den Nagel der Ignoranz

auf den Kopf ... von der Arroganz in den Köpfen dieser Leute ganz zu schweigen ...



objektiv kann kein Zweifel daran bestehen ... daß die Dritte Gewalt im allgemeinen ...

und dieser Herr Voßkuhle im besonderen ihre verfassungsmäßige Verantwortung nicht ragen



und die Vierte Gewalt ... also dies Sulzbergers und Döpfners ...

Holtzbrincks und Springers et al schon ganz und gar nicht noch weniger ...



das will natürlich niemand wahrhaben ... daß dieser Donald Trump im Grund genommen

sich nur völlig hilflos und verzweifelt wehrt wie waidwund geschossenes Wild ...



kein Wunder also daß der zunehmend wirklich und sichtlich leidet ...

und vor allem eben auch immer ungenießbarer wird ...



es kann objektiv keinen Zweifel daran geben ... daß die Fehler beim Abschuß ...

auf Seiten dieser ebenso superschlauen wie rücksichtslosen Vierten Gewalt liegen ...



'entscheidend' ... ist aber das Zutun der Dritten Gewalt vor der Jagd ... sowie die

unterlassene Hilfeleistung durch Herrn Voßkuhle nach der Jagd bzw nach dem Schuß ...



*



das Kommissionarristische Unions-Europa ...

Andreas Voßkuhle und ... seine verfassungswidrigen OperettenSchauspielShows



Deutsche und ... ihre Unions-Europäischen Nachbarn ...

vor allem die Großbritannisch-anglikanisch-englischen-irisch-schottischen Commonwealther ...



das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Feminismus und Emanzipation ... me-too und wir auch ...

aber möglichst ohne uns und wenn überhaupt dann nur gemeinsam was objektiv gar nicht geht ...









