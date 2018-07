Sonntag, 29 Juli 2018 | 30.210

Andreas Voßkuhle und ... Merkels Reformation ...

daß Angela Merkel als Evangelische Pfarrerstochter und Bundeskanzlerin ...

bzw also Regierungs-Chefin dieses Reformationsjubiläum derart versäumt und versaut hat ...



wird wahrscheinlich als gleich große Katastrophe in der Geschichte gewertet werden

wie die Sache mit den so genannten Flüchtlingen ...



wie kann man eine solche historisch einmalige Sache ... nicht nur nicht ...

erkennen und wahrnehmen ... sondern auch noch derart vergeigen und versaubeuteln ...



noch grotesker ist die Ankündigung ... daß Recep Tayyip Erdogan ...

demnächst zum so genannten Staatsbesuch in Berlin empfangen wird ...



das ist als würde Adolf Hitler aus dem Grabe auferstehen und von der WilhelmStraße

rüber in die Willy(Brandt)Straße gehen und wieder das Ruder übernehmen ...



damit dürfte dann endgültig klar sein ...

daß und wie sich die Verhältnisse unter Frau Merkel praktisch umgekehrt haben ...



das Christentum ist allenfalls noch ein Teil Deutschlands ... hinter dem Islam ...

die Demokratie ... die wir sowieso bisher noch nie hatten ... ist endgültig passée ..



die Europäische Union ist als Diktatur nicht machbar und daher endgültig zerfallen ...

und das Recht ist endgültig wieder hinter der Steinzeit ... begraben und vergassen ...



Frau Merkel identifiziert sich aber nicht nur mit der Diktatur des Dritten Reiches ...

sondern kombiniert das auch noch mit der Planwirtschaft der Diktatur der DDR ...



Frau Merkel weiß zum Beispiel ... wieviel Mitbürgerinnen und Mitbrger zur Zeit ...

pflegebedürftig sind ... und wieviel es dann wohl fürderhin noch werden ...



und da für jede pflegebedürftige Person bis zu vier und mehr Pflegekräfte nötig sind ...

kann man sich ungefähr vorstellen ... was da an Regelbedruf und Pflegebedarf etc anfällt



und flugs werden in der DDR mit Reisefreiheit (auch BRD genannt) ...

die Erfahrungen aus der DDR ohne Reisefreiheit (seinerzeit einfach DDR) herangezogen



und Pflegebdarfsplaner angeheuert und Sozialplaner und Bedarfsplanungsplaner ...

denn der Planungsaufwand muß ja auch noch irgend wie geplant werden ...



völlig unberührt von diesen Vorgängen und Entwicklungen bleibt natürlich ganz allgemein

das Bundesverfassungsgericht und ganz besondern sein Präsident Andreas Voßkuhle ...



denn zum Bundesverfassungsgericht kommt man bekanntlich nur ...

wenn alle (Rechts)Mittel und Wege erschöpft sind ...



es liegt aber in der Natur der Sache ... daß jemand der völlig erschöpft ist ... nicht doch noch

den Weg zu Herrn Voßkuhle gehen kann ... und entgegen kommt der ja auch nicht ...



ganz einfach deswegen ... weil er ja selbst pflegebedürftig ist ... Hilfe-bedürftig ...

vor allem Abhilfe-bedürftig ... und ständig aufpassen muß daß er nicht selbst beseitigt wird ...



*



das Kloo-ballistische Unions-Europa ...

und Voßkuhles verfassungswidrige Predigten ...



Deutsche Bürger und Welt Bürger ...

Chicken-Bürger ... Kalbfleisch-Bürger ... Rosen-Bürger etc ...



das Po-litische Thema ...

Deutsche Luftfahrt ... Deutsche Raumfahrt ... Galaxie... Kosmos ... Universum ... Weltall ...



Wissen hinterm Mond ... Wasser auf dem Mars ...

das war's ...









