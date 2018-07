Samstag, 28 Juli 2018 | 30.209

Andreas Voßkuhle und ... der Trotz der Gewalt ...

in der Kirche nebenan wird ein Dank-Gottesdienst gefeiert ...

so zum Dank dafür daß der Liebe Gott unermüdlich seinen Segen schenkt ...



dieser Anregung folgend könnte man doch ab und zu ...

etwas Ähnliches wie eine Dank-Gerichtsverhandlung machen ...



so zum Dank dafür ...

daß die Evolution und oder die Zivilisation und oder dann doch die Kultur ...



uns das Recht geschenkt haben ...

um die Dinge zu regeln ... die Gott ... naja eben zu profan sind



aber es ist wie mit den Geschenken Gottes ...

auch das mit dem Recht hat sich noch nicht überall herumgesprochen ...



insbesondere nicht bei den Richtern bzw der so genannten Dritten Gewalt ...

und ganz besonders nicht ... bis zum Bundesverfassungsgericht ...



verfassungsgemäß ist es gar nicht Aufgabe der Gerichte allgemein generell ...

bzw des Bundesverfassungsgerichts im besonderen speziell ...



irgend welche Sachefragen oder gar politische Fragen zu 'entscheiden' ...

sondern es ist Aufgabe der Höchsten Richterinnen und Richter ... dafür zu 'sorgen' !!!



daß des Volkes Staat von der Regierung verfassungsgemäß ...

so eingerichtet und ausgestattet ... ausgeübt und betrieben wird ...



daß sie die Sachfragen und die Politischen Fragen ...

sinnvoll und professionell ... demokratisch und auch sonst verfassungsgemäß ...



abarbeiten und erledigen ... die Probleme lösen ...

und die dabei auftretenden Schwierigkeiten überwinden kann ...



teils durch Hilfe ... teils durch Abhilfe ...

aber eben aus eigener Kraft eigenem Wissen eigener Erkenntnis eigener Erfahrung ...



insbesondere das Bundesverfassungsgericht muß also in erster Linie darauf hinwirken ...

isgendwelche Fragen Schwierigkeiten Probleme ...



eben nicht selbst entscheiden zu wollen ...

sondern darauf ...



daß die verwaltende Regierung und die politische Führung sich so einrichten ...

daß sie die Dinge auch tatsächlich sinnvoll managen und regeln können ...



es gilt also zu verhindern ... daß diese politische Klasse parallel zum real-existierenden

Staat des Volkes ihre eigene Kunststaatorganisation aufbaut einrichtet ausübt ...



mit der sie das Volk dann nach Strich und Faden mißhandeln und mißbrauchen ...

ausnutzen und ausbeuten können ... statt 'Nutzen mehren' ...



*



das nachbarschaftliche Union-Europa ... und Voßkuhles verfassungswidrige Ausstellungen ...

speziell das südliche Europa und das nördliche Afrika ...



Deutsche und ... ihre fernöstlichen Nachbarn ...

die in Kina und Korea ... die Japaner und Javaner ...



das Po-litische Thema ...

Bildung und Erziehung ... Verarmunf und Verwahrlosung ... geistig seelisch klrperlich ...









